Compleanno Maradona, stasera celebrazioni alla curva B del Napoli

La Curva B del Napoli calcio ha pensato ad una bella inziativa per festeggiare il 62esimo compleanno di Diego Armando Maradona

Oggi, 30 ottobre 2022, sarebbe stato il 62esimo compleanno della leggenda del calcio Diego Armando Maradona, scomparso tragicamente a novembre del 2020. Il pibe de oro è considerato un idolo in tutto il mondo, ma non c’è dubbio che il legame che aveva con la città di Napoli e con la squadra partenopea è sempre stato qualcosa di speciale.

Calcio Napoli, l’iniziativa della Curva B per il compleanno di Maradona

Diego Armando Maradona è considerato da molti il giocatore più forte della storia del calcio. La sua carriera inzia in Argentina, ma Diego esplode in Europa nel Barcellona, prima di trasferirsi al Napoli nei suoi anni migliori. Il legame che aveva Diego con la città e i cittadini napoletani non è mai stato dimenticato. Oggi, 30 ottobre 2022, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno, la Curva B degli Azzurri ha pensato ad una bella iniziativa per rendergli omaggio.

L’incontro fuori dallo stadio e la gigantografia di Maradona

Prima la grande vittoria di ieri del Napoli, uscito trionfante dallo scontro valido per il 12esimo turno di Serie A con il Sassuolo, c’era già stato un momento di affettuoso ricordo allo stadio in memoria di Diego e organizzato da Stefano Ceci. Nella giornata di oggi, invece, molti tifosi si troveranno fuori dalla Curva B per celebrare il suo compleanno, mentre nel pomeriggio verrà presentata attravero un QR Code una gigantografia del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli.