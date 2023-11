In occasione del suo 75esimo compleanno, Re Carlo non riceverà né regali né tantomeno biglietti d’auguri da parte della Royal Family. Perché? Il motivo è davvero singolare.

Compleanno Re Carlo, perché non riceve regali e biglietti?

Il 14 novembre 2023, Re Carlo compie 75 anni. Il giorno del suo compleanno, però, non prevede festeggiamenti particolari. Non solo, il sovrano d’Inghilterra non riceverà né regali e né tantomeno biglietti di auguri da parte della Royal Family. Perché a Buckingham Palace hanno questa strana usanza?

Compleanno Re Carlo: ecco perché niente regali e biglietti

Stando a quanto sostengono gli esperti, Re Carlo non riceve regali e biglietti di auguri perché ricordargli il compleanno significherebbe sottolineare che è passato un altro anno e la vecchiaia incombe. Una motivazione assai bizzarra, non trovate? Questo, però, non significa che i sudditi non possano fargli recapitare un regalo. Il veto vale solo per la Royal Family.

Compleanno Re Carlo: l’unico festeggiamento ammesso

In occasione del compleanno, quindi, Re Carlo si conce solo un festeggiamento, se così vogliamo definirlo. La mattina del 14 novembre, il sovrano viene svegliato dai suonatori di cornamusa che, sotto la finestra della sua camera da letto, intonano “Happy Birthday”.