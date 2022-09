Compra un gratta e vinci per cambiare i soldi per il parcheggio e scopre di aver vinto 500mila euro

Vince 500mila euro con un Gratta e Vinci comprato per scambiare i soldi necessari per pagare il parcheggio: è successo a Cuneo.

Ha comprato un Gratta e Vinci perché gli servivano monete per il parcheggio, ma la fortuna ha voluto che vincesse 500mila euro.

Vinti 500mila euro al Gratta e Vinci in Piemonte

È accaduto a una fortunata signora piemontese che si è aggiudicata uno dei premi principali di un “Gratta e Vinci” poco dopo averlo acquistato dal tabacchino.

L’episodio e l’eccezionale vincita sono avvenuti ieri, giovedì 15 settembre, nel comune di Cuneo.

Il biglietto dal valore di 500mila euro era esposto in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì una donna è entrata per scambiare una banconota e ha deciso di acquistarlo quasi per caso.

Il biglietto fortunato serviva per scambiare i soldi

Come hanno confessato i gestori della tabaccheria, la vincitrice del fortunato premio non aveva nessuna intenzione di comprare il tagliando, né di entrare nell’esercizio commerciale.

Infatti, la signora non era cliente abituale e cercava degli spiccioli con cui pagare il parcheggio, ma si sarebbe accorta di avere soltanto una banconota da 50 euro. A quel punto ha deciso di acquistare un Gratta e Vinci per avere il resto da inserire nel parchimetro.

La reazione della vincitrice

Appreso della cospicua vincita, è rientrata nella tabaccheria per chiedere conferma.