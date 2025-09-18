Comprendere la situazione degli afghani rimpatriati in un contesto di difficoltà economiche

Negli ultimi mesi, l’Afghanistan ha assistito a un significativo afflusso di rifugiati che rientrano dai paesi vicini, come Iran e Pakistan. Questo ritorno di massa è principalmente guidato dal deterioramento delle condizioni economiche e dagli impatti del cambiamento climatico. Tuttavia, per molti, tornare a casa non significa trovare sicurezza o stabilità.

Il paesaggio al confine di Islam Qala è duro, con temperature che superano i 40 gradi Celsius, creando una prima impressione scoraggiante per molti rimpatriati.

Le famiglie si radunano in scarsi ripari, proteggendo i propri volti dalla polvere incessante, mentre attendono assistenza e un’opportunità per ricostruire le proprie vite.

Aumento dei rimpatriati

Dal settembre 2023, oltre quattro milioni di afghani sono tornati a casa, con un sorprendente 1,5 milioni che hanno fatto ritorno nei primi mesi del 2025. Sfortunatamente, questo rientro è accompagnato da un’altra ondata di sfollamenti, poiché circa 350.000 afghani sono stati sfollati internamente o costretti a migrare oltre confine a causa dell’instabilità continua.

Difficoltà economiche e saturazione del mercato del lavoro

Il principale catalizzatore di questo movimento di massa è la grave situazione economica aggravata dal cambiamento climatico. In Iran, molti afghani hanno svolto ruoli cruciali in settori come costruzione, agricoltura e manifatturiero. La loro partenza ha lasciato notevoli lacune nella forza lavoro iraniana, ma la situazione in Afghanistan è altrettanto cupa.

Con l’arrivo dei rimpatriati nel paese, si trovano di fronte a una realtà difficile con opportunità lavorative limitate. La Banca Mondiale ha evidenziato che l’economia afghana rimane precaria, con un’anticipazione di 1,7 milioni di giovani che entreranno in un mercato del lavoro già saturo entro il 2030. Senza investimenti significativi nello sviluppo delle competenze e nell’imprenditorialità, molti rimpatriati potrebbero trovarsi a migrare nuovamente in cerca di migliori prospettive.

Le difficoltà delle famiglie e dei giovani

Tra i rimpatriati c’è Maryam, una vedova che ha trascorso sei anni in Iran. Ora affronta la dura realtà di non avere una casa, un lavoro e poche speranze per il futuro. Le sfide di Maryam sono amplificate dai suoi problemi di salute, ma la sua maggiore preoccupazione è vedere il figlio quindicenne, Sadeq, dare priorità alla ricerca di un lavoro anziché alla sua istruzione. Tende a nascondere le sue aspirazioni scolastiche, temendo che possano aggiungere preoccupazioni alla madre.

Risposta internazionale e iniziative di supporto

In risposta all’afflusso di rimpatriati, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha avviato programmi volti a fornire formazione professionale e supporto sia ai rimpatriati che agli sfollati interni. Dal 2024, l’OIM ha formato quasi 3.000 individui, inclusi membri vulnerabili delle comunità, e ha supportato con successo oltre 2.600 imprese, il 22% delle quali sono gestite da donne.

Questi sforzi hanno generato circa 12.000 posti di lavoro, di cui oltre 4.200 specificamente per donne. Sebbene queste iniziative offrano stabilità e dignità essenziali, affrontano solo superficialmente le enormi sfide che i rimpatriati devono affrontare.

Prospettive future per i rimpatriati

Con l’evoluzione della situazione, diventa sempre più cruciale l’esigenza di un aumento dei finanziamenti e del supporto. L’OIM sottolinea l’importanza di espandere i propri programmi per favorire una maggiore stabilità economica e ridurre i rischi di ulteriori migrazioni. Con uno sforzo concertato da parte della comunità internazionale e delle autorità locali, esiste una speranza che i rimpatriati possano ricostruire le proprie vite con dignità.

Il cammino che attende i rimpatriati afghani è pieno di sfide, ma con un adeguato supporto e risorse, c’è potenziale per un futuro più luminoso. La resilienza di questi individui, unita all’impegno di assisterli, giocherà un ruolo cruciale nel plasmare il panorama sociale ed economico dell’Afghanistan negli anni a venire.