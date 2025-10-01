Comprendere le difficoltà dei lavoratori latinoamericani in Polonia

Gli americani latini sono attratti dalla Polonia dall'appeal delle opportunità lavorative, ma la realtà è spesso deludente.

Negli ultimi tempi, la Polonia ha registrato un significativo aumento di migranti latinoamericani, provenienti in particolare da paesi come Colombia e Messico, in cerca di opportunità lavorative e di una vita migliore. Tuttavia, il percorso di questi individui si rivela spesso costellato di pericoli ed exploitazioni. Questo articolo analizza le esperienze dei migranti in Polonia e le problematiche sistemiche che affrontano nel mercato del lavoro.

L’esperienza traumatica di Rocio

Rocio Flores, madre di tre figli e originaria del Messico, si è trovata in una situazione di vita o di morte all’interno di una casa fatiscente a Blaszki, in Polonia. Nel mese di agosto, un rappresentante dell’agenzia per cui lavorava ha minacciato lei e i suoi colleghi colombiani con un’arma da fuoco. Con il cuore in gola, Rocio ha raccontato: “In Messico, quando qualcuno afferra una pistola, lo fa per un motivo. Temere per la mia vita era reale, immaginando il mio corpo abbandonato nei campi, senza mai più rivedere i miei figli.” Questo allarmante episodio è avvenuto dopo una disputa riguardo ai turni di lavoro prolungati presso l’impianto di lavorazione del pollo Plukon.

Dettagli sull’incidente

La controversia è scoppiata quando l’agenzia ha annunciato che i lavoratori sarebbero stati costretti a svolgere turni di dodici ore a causa della carenza di personale. Il gruppo ha protestato, rivendicando i salari dovuti, il che ha portato a un confronto. Uno dei lavoratori ha ripreso la scena inquietante con un video, in cui si può vedere che l’aggressore era un cittadino ucraino, impiegato da un appaltatore dell’agenzia Jober24, che forniva manodopera a Plukon.

Nel filmato, l’uomo, dopo aver affrontato fisicamente un dipendente colombiano, ha recuperato un’arma dal suo veicolo, lanciando minacce in polacco e mettendo in guardia i migranti sulle conseguenze di un intervento della polizia. Ha specificato che quattro dei lavoratori erano privi di documenti.

Il mutamento nel panorama della migrazione lavorativa

Fino al 2022, i migranti ucraini rappresentavano la principale forza lavoro nelle fabbriche e nei settori agricoli della Polonia. Tuttavia, a seguito dell’inizio del conflitto in Ucraina, molti ucraini hanno trovato migliori opportunità lavorative all’interno della Polonia. Questo ha spinto le agenzie di lavoro temporaneo a cercare manodopera in America Latina. Cittadini di paesi come Colombia, Perù e Messico possono entrare nell’UE senza visto per tre mesi e richiedere permessi di lavoro direttamente dalla Polonia.

Nuove normative e rischi persistenti

Nel giugno 2025, la Polonia ha introdotto leggi sull’immigrazione più severe, che richiedono ai migranti di richiedere permessi di lavoro dai propri paesi d’origine. Questa legislazione è stata accompagnata da un maggiore controllo delle agenzie di lavoro temporaneo, che in precedenza avevano sfruttato i lavoratori senza rispettare gli standard legali. Nonostante queste modifiche, la situazione per molti lavoratori migranti rimane precaria.

Per i migranti colombiani, che affrontano instabilità economica a causa dell’inflazione e della disoccupazione nel proprio paese, la Polonia rappresenta un faro di speranza. Tuttavia, molte agenzie ingannano i potenziali lavoratori fin dall’inizio. Irena Dawid-Olczyk, responsabile del gruppo anti-tratta La Strada, ha dichiarato: “Spesso, i lavoratori vengono ingannati fin dall’inizio. Alcune agenzie offrono prestiti per le spese di viaggio, creando un ciclo di debito che li vincola a condizioni di sfruttamento, simile a una forma di lavoro forzato.” Nel 2022, la Polonia ha rilasciato circa 4.000 permessi di lavoro ai colombiani, un numero che è cresciuto a circa 38.000 entro il 2024.

Ricerca di giustizia e supporto

Dopo l’incidente traumatico, Rocio e i suoi colleghi hanno presentato le prove video alla polizia locale, la quale ha rapidamente liquidato le loro affermazioni. Gli agenti hanno indicato che l’aggressore era stato erroneamente identificato come georgiano e hanno sostenuto che l’arma fosse solo un giocattolo, suggerendo ai migranti di riconciliarsi piuttosto che intraprendere azioni legali. Inoltre, la polizia ha dichiarato che non ci sarebbe stata un’indagine senza una denuncia formale.

Nonostante le gravi realtà, Rocio e i suoi colleghi sono stati infine pagati con un salario esiguo di 17 zloty (5 dollari) all’ora, ben al di sotto del salario minimo legale di 21 zloty (6 dollari). Lo stabilimento Plukon ha sostenuto di rispettare le normative salariali, ma molti lavoratori rimangono vulnerabili a causa di protezioni inadeguate.

Costruire una comunità e sensibilizzare

Il viaggio di Rocio verso la Polonia è stato motivato dal desiderio di una vita serena, lontana dalla violenza del suo paese d’origine. Il suo obiettivo ultimo è riunirsi con i suoi figli una volta stabilitasi in modo stabile. In Colombia, le piattaforme social come TikTok sono piene di rappresentazioni allettanti della Polonia, che mostrano i suoi paesaggi incantevoli e promettono opportunità lavorative lucrative. Tuttavia, come sottolinea Freddy Abadia, dell’organizzazione NOMADA di Wroclaw, queste narrazioni spesso ignorano le dure realtà di orari di lavoro estenuanti e la mancanza di permessi di lavoro adeguati.

Abadia stesso ha subito sfruttamento dopo essere stato reclutato da un’agenzia colombiana che gli aveva promesso uno stipendio molto maggiore rispetto a quello che ha effettivamente ricevuto. Le sue esperienze lo hanno portato a diventare un sostenitore dei diritti dei migranti e ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione del Sindacato dei Lavoratori Latinoamericani in collaborazione con organizzazioni locali di lavoro.

Il futuro del lavoro migrante in Polonia

Con l’aumento della domanda di lavoro in Polonia, l’Istituto Polacco di Economia prevede un significativo calo della forza lavoro nazionale a causa dei cambiamenti demografici. Questo trend indica che la Polonia farà sempre più affidamento sul lavoro migrante per sostenere la propria economia. Tuttavia, la precarietà di questa dipendenza, unita a insufficienti protezioni per i lavoratori, solleva seri interrogativi sul futuro.

Come osserva Rocio, sebbene i migranti non godano delle stesse protezioni sindacali dei loro paesi d’origine, si impegnano attivamente a sensibilizzare sui rischi e a condividere informazioni fondamentali con i potenziali nuovi arrivati. Due anni dopo il suo arrivo, Rocio ha ottenuto un impiego più stabile e ha collaborato con NOMADA per creare una guida completa per i migranti in Polonia, fornendo consigli pratici e informazioni sui diritti dei lavoratori.