Comprendere l'impatto dell'aumento dell'IVA in Russia sull'economia

Un'analisi dell'aumento dell'IVA in Russia e dei suoi potenziali effetti sull'economia.

Per far fronte all’aumento delle spese per la difesa e la sicurezza, il governo russo sta considerando una significativa modifica dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Questa proposta, avanzata dal Ministro delle Finanze Anton Siluanov, prevede un incremento dell’IVA dal 20% attuale al 22%, un cambiamento che si prevede influenzerà i prezzi al consumo e i livelli di inflazione nel paese.

Comprendere l’aumento dell’IVA

Secondo il Ministro Siluanov, l’aumento dell’IVA è previsto per comportare un incremento dei prezzi al consumo di circa l’1% nel prossimo anno. Questo adeguamento, come spiegato al Consiglio della Federazione, sarà preso in considerazione nelle previsioni per gli aumenti salariali e i pagamenti sociali. La motivazione alla base di questa decisione risiede nella necessità di affrontare un crescente deficit di bilancio, aggravato da spese militari record.

Pressioni di bilancio e spese militari

Si prevede che il deficit di bilancio del governo russo raggiunga un allarmante valore di 5,74 trilioni di rubli, equivalente a circa 69 miliardi di dollari, il che rappresenta il 2,6% del PIL nazionale entro il 2025. Questo sostanziale deficit è attribuibile in gran parte all’aumento delle spese militari, rendendo necessarie misure come l’aumento dell’IVA per mitigare le carenze finanziarie.

Inoltre, Sofia Donets, capo economista di T-Investments, ha indicato che nei primi mesi del prossimo anno l’inflazione potrebbe impennarsi fino all’1,5% a causa degli adeguamenti dei prezzi da parte delle imprese in risposta all’aumento dell’IVA. Le aziende potrebbero trasferire questi costi ai consumatori per mantenere la redditività, aumentando preventivamente i prezzi.

L’impatto dei tassi di interesse

In un intervento separato, il Ministro dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov ha evidenziato la continua sfida rappresentata dai tassi di interesse elevati, attualmente fissati al 17%. Questi tassi hanno un effetto limitante sulla redditività delle imprese e sulle attività di investimento, nonostante una recente diminuzione dei tassi di inflazione, che ora si aggirano intorno all’8%.

Posizione della politica monetaria della Banca Centrale

Sebbene gli analisti prevedano possibili tagli al tasso di interesse di riferimento nel corso dell’anno, il vicedirettore della Banca Centrale Alexei Zabotkin ha sottolineato che l’attenzione principale rimane sulla stabilizzazione dell’inflazione prima di considerare ulteriori riduzioni. La Banca Centrale ha previsto che l’inflazione si stabilizzerà all’interno di un intervallo del 6-7% entro la fine dell’anno corrente e punta a tornare al target del 4% entro il 2026.

Siluanov ha ribadito l’importanza dell’aumento dell’IVA, affermando che, se approvato, potrebbe creare condizioni favorevoli per la Banca Centrale per adottare una politica monetaria più flessibile in futuro. La connessione tra misure fiscali e politica monetaria è cruciale nella definizione del panorama economico complessivo.

La proposta di aumento dell’IVA in Russia rappresenta una questione complessa che intreccia necessità di bilancio, pressioni inflazionistiche e l’ambiente economico più ampio. Mentre il governo affronta le implicazioni di questa decisione, sia i consumatori che le imprese sentiranno probabilmente gli effetti di questi aggiustamenti nel prossimo futuro.