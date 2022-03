Compresse di iodio: l’Italia verifica la disponibilità

L'Italia verifica le scorte di compresse di iodio, utili per proteggersi dalle sostanze radioattive, ma la autorità specificano: "Non c'è nessun allarme".

Con l’aumento del rischio nucleare legato all’escalation della guerra in Ucraina, l’Italia sta verificando la disponibilità delle compresse di iodio stabile nelle farmacie. Queste pillole sono infatti utili per ridurre gli effetti negativi legati all’esposizione alle radiazioni.

In seguito alla crescita delle domanda di compresse di iodio in alcune zone del Paese, la Protezione civile e il ministero della Salute hanno avviato la verifica delle scorte.

Anche alcune regioni si stanno muovendo nella stessa direzione. “Non c’è nessun allarme, facciamo questo atto di ricognizione che è un atto di corretta amministrazione per capire quali sono gli strumenti, in particolare lo iodio, che sono presenti in regione”, ha specificato il vicepresidente del Fiuli-Venezia Giulia Riccardo Riccardi.

Cosa prevede la iodoprofilassi

Lo iodio stabile è già stato utilizzato in seguito all’incidente di Chernobyl del 1986. Questa sostanza è infatti in grado di bloccare l’assorbimento dello iodio radioattivo nella tiroide.

La iodoprofilassi fa parte del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche del 2010, che, secondo quanto dichiarato dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, sarà aggiornato a breve.

La iodoprofilassi viene descritta nel documento come “efficace misura di intervento per la protezione della tiroide, purché venga attuata tempestivamente (da alcune ore fino a un giorno prima dell’esposizione o al massimo entro le prime 6-8 ore dall’inizio dell’esposizione)”.

Per la fascia 0-18 anni e le donne in gravidanza e allattamento, vengono raccomandate dosi da 10 mSv, che salgono a 100 per gli adulti.

Nel piano vengono definiti due possibili modelli in caso di emergenza: stoccare le scorte nelle farmacie dei territori a rischio con distribuzione gratuita in caso di allarme o stoccarle in modo decentrato presso strutture idonee e, se necessario, affidare la distribuzione al servizio sanitario nazionale.

“Non assumete le compresse in via preventiva”

Sebastiano Venturi, medico esperto di igiene pubblica, ha ricordato quanto sia importante assumere le pillole di iodio in “dosi opportune e non come preventivo in assenza di radioattività”.

La sostanza va assunta “solo dietro indicazioni dei responsabili della salute pubblica o di coloro che gestiscono l’emergenza”, hanno sottolineato i Centri americani per la prevenzione e il controllo delle malattie.