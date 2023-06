Cosa c’è dietro al compromesso tra Putin e Prigozhin secondo l’ex capo Wagner Marat Gabidullin

Putin e Prigozhin hanno trovato un compromesso. Marat Gabidullin, ex capo Wagner, ha spiegato cosa c'è dietro.

Prigozhin ha chiesto a Putin di fare una scelta tra Shoigu, ministro della Difesa russo, oppure lui, che è molto efficiente sul fronte. I due hanno trovato un compromesso, che prevede una partecipazione ulteriore della Wagner nella guerra in Ucraina, con lo stesso status con cui hanno partecipato fino ad ora. Questo è quello che ha spiegato l’ex capo Wagner, Marat Gabidullin, intervistato dal Tg1. Gabidullin è scappato e ha tagliato i ponti con i mercenari russi, di cui conosce molto bene l’attuale capo, che l’ha anche minacciato di morte.

Le dichiarazioni di Marat Gabidullin

“Prighozin ha chiamato Putin a fare una scelta. E ora hanno trovato un compromesso che prevede una partecipazione ulteriore della Wagner in questa guerra. Prighozin è un dirigente di grande ambizioni che sopravvaluta la propria genialità” ha raccontato Marat Gabidullin, ex comandante della Wagner, in un’intervista al Tg1, interpellato dopo l’accordo che ha fermato Prigozhin. Il padre della Wagner ha dato l’ordine di fare marcia indietro “per il rischio di spargimento di sangue russo” da una parte o dall’altra.