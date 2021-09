Comunali 2021, 3 donne per Roma: dibattito tra le candidate consigliere di PD, M5S e FDI

Durante l'iniziativa promossa da Notizie.it, tre candidate consigliere alle elezioni comunali 2021 di Roma si confronteranno alla vigilia del voto.

È stato fissato per giovedì 30 settembre 2021 il secondo appuntamento del ciclo di eventi dal titolo “3 donne per…” organizzato da Notizie.it in occasione delle elezioni comunali 2021. Dopo il dibattito tra le capolista di Lega, PD e M5S candidate a Milano, ad avere un confronto che sarà possibile seguire in diretta da remoto saranno altrettante aspiranti consigliere di Roma.

3 donne per Roma

L’appuntamento è per le ore 13.15 sulla pagina Facebook di Notizie.it. L’iniziativa costituirà l’occasione per Sabrina Alfonsi (Partito Democratico), Germana Paoletti (Movimento Cinque Stelle) e Rachele Mussolini (Fratelli d’Italia) di confrontarsi su temi chiave quali periferie, scelte per la sostenibilità, politiche di integrazione e sicurezza e di illustrare le loro priorità per rilanciare la Capitale.

Il terzo e ultimo evento del ciclo, dedicato alla città di Napoli, è invece previsto per venerdì 1 ottobre 2021 alle 13:15.

Sarà possibile seguirlo in streaming sempre sulla nostra pagina Facebook.

Sabrina Alfonsi

Classe 1966 e laureata in Antropologia Culturale all’Università La Sapienza di Roma, Sabrina Alfonsi è il profilo che il Partito Democratico ha scelto per guidare i candidati consiglieri all’Assemblea Capitolina. La sua esperienza politica ha avuto inizio nel 2006, anno in cui è stata nominata Assessore alle politiche educative, scolastiche e pari opportunità del Municipio Roma Centro Storico. Nel biennio 2008-2009 ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente della medesima municipalità e dal 2010 al 2013 ha fatto parte dell’esecutivo romano del Partito Democratico con il ruolo di responsabile del settore Scuola.

A giugno 2013 è stata eletta Presidente del Municipio Roma I (risultato dalla fusione degli ex Municipi Centro Storico e XVII), ruolo che le viene confermato anche nella tornata elettorale del 2016 e che ricopre attualmente.

La scelta di candidarsi per un nuovo mandato è legata alla volontà di diffondere in tutta la città l’idea di Roma costruita negli anni in cui ha presieduto il suo Municipio: accogliente e giusta, cooperativa e non competitiva e con al centro le conoscenze e le competenze legate al mondo dell’Università, dell’alta formazione e della cultura.

Germana Paoletti

Attuale assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Germana Paoletti farà parte della lista di candidati consiglieri del Movimento Cinque Stelle. Laureata in Lettere alla Sapienza, ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione Polivalente per il Sostegno e ha frequentato il Master in Management e Leadership educativa per Dirigenti Scolastici. Insegnante di sostegno di professione, si è occupata di inclusione scolastica e ha potuto sperimentare quanto l’apertura al dialogo con le famiglie che vivono situazioni di disagio e con le associazioni che le rappresentano fornisca un contributo insostituibile alla riuscita dei progetti.

La Paoletti ha accettato la sua candidatura nella convinzione di poter fare la differenza dopo aver dimostrato, negli anni da assessore, di avere un’idea di città, una visione ed un progetto che devono essere portati avanti. Tra gli ambiti in cui si propone di intervenire vi sono sport, turismo, lavoro, equità sociale, solidarietà e cultura.

Rachele Mussolini

Già consigliere comunale per Fratelli d’Italia, Rachele Mussolini ha deciso di candidarsi per un altro mandato a sostegno dell’aspirante sindaco Enrico Michetti. Laureata magistrale in Sociologia e titolare di un master in Marketing e Comunicazione, attualmente è vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. Durante la sua carriera ha lavorato in diversi uffici di esponenti politici di Alleanza Nazionale e dell’allora Partito della Libertà tra cui quelli di Franco Sevello, Gianfranco Fini e Ignazio La Russa.

Le prime emergenze che la Mussolini si è promessa di risolvere in caso di elezione all’Assemblea Capitolina riguardano il tema dei rifiuti, il decoro, il potenziamento dei mezzi pubblici e il rifacimento del manto stradale.