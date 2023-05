Comunali 2023, ballottaggi e primo turno in Sicilia e Sardegna: cala affluenza

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Si conferma in calo l'affluenza ai ballottaggi per le elezioni comunali 2023. A votare, alle 19, è stato il 27,64% (1.595 sezioni su 1.595): al primo turno era stato il 35,95%. Anche alle 12 l'affluenza era in calo: secondo i dati di Eligendo, il portale ...