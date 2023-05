Comunali: Baruffi (Pd), 'manca alleanza credibile alla destra'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “C’è una preoccupazione legata al fatto che non è stato possibile al momento costruire un’alleanza che si presentasse come credibile e alternativa alla destra. In questo momento si discute solo del Pd. Gli altri sono totalmente scomparsi. A...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “C’è una preoccupazione legata al fatto che non è stato possibile al momento costruire un’alleanza che si presentasse come credibile e alternativa alla destra. In questo momento si discute solo del Pd. Gli altri sono totalmente scomparsi. Attenzione: lo dico come un punto di debolezza di tutto il centrosinistra”. Così Davide Baruffi, esponente del Partito democratico, ad 'Agorà' su Raitre.