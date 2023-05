Comunali: Boccia, 'lungo cammino davanti, Europee madre di tutte le battaglie'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo un lungo cammino davanti e di questo devono prendere atto anche tutte le altre forze politiche alternative alle destre: dobbiamo costruire una coalizione che sia competitiva. In queste Amministrative non ci siamo riusciti. Le elezioni politiche sono nel 2027...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Abbiamo un lungo cammino davanti e di questo devono prendere atto anche tutte le altre forze politiche alternative alle destre: dobbiamo costruire una coalizione che sia competitiva. In queste Amministrative non ci siamo riusciti. Le elezioni politiche sono nel 2027, tra un’era geologica, ora abbiamo le Europee, che sono la madre di tutte le battaglie perché se vincono le destre è finita l’Europa così come l’abbiamo sognata: l’Europa comunitaria, che mette insieme il welfare, il fisco, il debito comune, la difesa. È bene sintonizzarsi su questa lunghezza d’onda sin da oggi". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, intervistato dal 'Corriere della Sera'.