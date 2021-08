Comunali Bologna, Mattia Santori candidato nella lista Pd: attesa conferenza stampa con Tosiani

Celebre leader del movimento delle sardine, Mattia Santori si è candidato nella lista del Pd a Bologna. Da tempo voleva mettersi in gioco nella sua città.

Mattia Santori ha deciso di candidarsi al consiglio comunale nelle prossime elezioni di Bologna nella lista del Pd. Le indiscrezioni circolavano ormai da settimane e la conferma non si è fatta attendere: Santori, infatti, martedì 24 agosto 2021 terrà una conferenza stampa insieme al segretario bolognese del Pd, Luigi Tosiani. Per l’occasione, il celebre leader del movimento nato nelle vie di Bologna dovrà spiegare i motivi che lo hanno spinto ad aderire alla lista dem.

Santori tempo fa aveva espresso la possibilità di entrare in politica, sebbene inizialmente si fosse detto lontano dalle logiche del potere. La sua volontà di mettersi in gioco alle elezioni della sua città insieme al centrosinistra era ormai chiara.

Tuttavia, non era chiaro se il famoso motivatore delle sardine fosse più vicino al Partito Democratico, al rassemblement di sinistra Coalizione civica o a sostegno della lista civica di Matteo Lepore, del quale Santori è stato un sostenitore alle primarie.

Sembrerebbe che il pressing delle ultime settimane abbia avvicinato Santori al Pd, con il quale si candiderà alle prossime comunali. Il nuovo candidato Pd dovrà contendersi le preferenze anche con alcuni dirigenti locali che le sardine hanno spesso criticato.

Il prossimo martedì Mattia Santori terrà una conferenza stampa. Con lui è atteso anche Luigi Tosiani, il segretario cittadino del Pd.

I due hanno fissato alle 11 del 24 agosto una conferenza stampa che si terrà a “L’Altro Spazio”, in via del Pratello, per annunciare la candidatura alle elezioni amministrative di Bologna.

Già lo scorso giugno, dalle parole di Mattia Santori trapelava la possibilità di entrare nelle liste cittadine.

Infatti, aveva dichiarato: “Ci sono tanti modi di essere utili nelle elezioni, abbiamo dimostrato di essere ottimi alleati nelle campagne elettorale. Potremo presentare nostri candidati in alcune liste o sostenere alcune persone, non necessariamente sardine”.