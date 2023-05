Comunali: Foti (FdI), 'sinistra ha vinto dove non è andata Schlein'

Roma, 31 mag (Adnkronos) – "Il centrodestra ha invertito la rotta nei ballottaggi, dove spesso non va molto bene. 15 giorni fa La Repubblica scriveva che la crescita della destra si era fermata. Oggi dice "il vento della destra". Titoli che hanno un senso: dopo il primo turno, era molto facile scommettere che al secondo il pieno di voti l'avrebbe fatto la sinistra, come tradizionalmente succede, ma stavolta no. L'effetto Schlein non c'è stato, anzi il PD ha vinto a Vicenza, dove lei non è stata". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in diretta su RaiUno Mattina.