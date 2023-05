Comunali: Gasparri, 'centrodestra conferma eccellente risultato'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Si profila un eccellente risultato nel turno di ballottaggio. Il centrodestra per la prima volta conquista il capoluogo di regione delle Marche, la città di Ancona con la coalizione di centrodestra e con la lista del sindaco Silvetti 'Ancona Protagonista'. Conosco Daniele Silvetti da decenni. Lo stimo ed è un caro amico. Il suo successo mi rende orgoglioso e mi riempie di gioia. Ed è un ottimo traguardo dell'intera coalizione di centrodestra e anche ovviamente di Forza Italia che ne ha proposto la candidatura. Fondamentale la vittoria a Brindisi, altra città che, insieme ad Ancona, strappiamo al centrosinistra. Mentre sono molto importanti le conferme di Pisa, Siena e Massa". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

"La sinistra – prosegue l'azzurro – conquista una sola città in questo ballottaggio poiché a Terni non era nemmeno arrivata al confronto finale. Si profila una larghissima affermazione del centrodestra anche in Sicilia a partire dalla città di Catania. Un risultato che mette all'angolo le varie sinistra, fa evaporare i grillini e che conferma le affermazioni della Schlein quando diceva che nessuno si era accorto che lei fosse arrivata sulla scena. In effetti nessuno se ne è accorto a vedere dai risultati".