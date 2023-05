Comunali: Gribaudo (Pd), 'Schlein ci ha messo la faccia'

Roma, 31 mag (Adnkronos) – "L’esito delle ultime amministrative rappresenta uno stimolo a rafforzare il rinnovamento del Partito Democratico rendendolo più moderno, capace di intercettare i nuovi bisogni". Lo ha detto Chiara Gribaudo, vicepresidente Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

"Suggerirei ai leader degli altri partiti di opposizione di darsi da fare durante le elezioni, piuttosto che attraverso le interviste di posizionamento tattico del giorno dopo -ha aggiunto-. Direi, poi, che il nuovo corso del partito è rappresentato da un fatto significativo: la segretaria ci ha messo la faccia, e non ho visto mai leader politici, segretari del partito, prendere in carico di una responsabilità, di fatto non sua, come ha fatto lei. Elly Schlein è stata davvero esemplare”.