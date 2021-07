Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Da #Napoli la sfida è lanciata. La squadra @pdnetwork per le prossime elezioni comunali in tutta Italia e per le regionali in Calabria, attorno a @GaeManfredi il sindaco che farà rinascere Napoli. Gli altri continuano a litigare, noi, uniti e determinati, #cisiamo".

Lo scrive su Twitter Enrico Letta rilanciando una foto delle pre Agorà democratiche che si sono svolte a Napoli.