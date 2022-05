Comunali, Letta: città ostiche per il Pd, ci affidiamo alle donne

Roma, 4 mag. (askanews) – Quelle in cui si voterà il 12 giugno “sono città in gran parte ostiche per il centrosinistra, tradizionalmente ostiche per il centrosinistra, e quindi per noi la partita è una partita ancora più importante”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta nella conferenza stampa di presentazione delle nove candidate sindache su 26 comuni capoluogo interessati dalle prossime elezioni amministrative.

“L’anno scorso – ha proseguito Letta – è stata una tappa di avvicinamento al più importante appuntamento elettorale che sarà quello delle elezioni politiche dell anno prossimo.

Questa volta la tappa è una tappa dolomitica, se posso applicare paragoni ciclistici, nel senso che affrontiamo città che sono tutte per noi in salita. Quindi con maggiore impegno, motivo per il quale abbiamo deciso di partire da subito per dare più tempo alla campagna elettorale e motivo per il quale, siccome il gioco si fa duro, siccome la partita si fa dura, abbiamo deciso di affidarci alle donne, nel senso che sappiamo tutti benissimo che quando le cose sono difficili sono le donne che risolvono i problemi più difficili”, ha concluso il segretario del Pd.