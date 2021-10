Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Le elezioni amministrative sono per le città e io dico a tutti: date un voto per le città, guardate ai candidati che avete davanti. Dopodichè è ovvio che guardaremo i risultati con attenzione e capiremo se laddove alleati coni 5 Stelle il risultato è stato positivo o non è stato positivo.

Ma ora bisogna concentrarsi sul voto e dopo dare un giudizio sul risultato". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.