Comunali: Letta, 'primo test per vedere se riportiamo i giovani a votare e votarci'

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Le elezioni amministrative saranno il primo test per vedere se riportiamo i giovani a votare e votarci. Non devono sostituirsi ma aggiungersi ai meno giovani". Lo ha detto Enrico Letta ad un evento on line del Pd di Varese.

"Questo sarà un test fondamentale, la prima cosa che andrò a vedere studiando i flussi di voto sarà quella di capire quanti giovani in più abbiamo convinto a votare per noi. Se sarà successo vuol dire un ottimo investimento per il futuro", ha spiegato il segretario del Pd.