Roma, 10 giu (Adnkronos) – Le comunali "sono elezioni amministrative, non trarrò indicazioni politiche se andranno benissimo o malissimo, come tali vanno trattate. Sono le città che sceglieranno i sindaci, quello che sarà di competenza totale del partito a livello nazionale sono le scelte per elezioni politiche, tra 20 mesi.

Io sto facendo di tutto perché il nostro campo sia rinnovato e il Pd faccia la sua parte bene per il bene del Paese". Lo ha detto Enrico Letta a L'aria che tira.