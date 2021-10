Comunali, Lorenzin: gli italiani scelgono chi tutela la saluta

Roma, 4 ott. (askanews) – “Non c’è più un centrodestra, c’è una destra che abbiamo visto in questi giorni dare il suo volto, una destra estrema che si è posta in modo antiscientifico anche su vaccini e green pass; la vittoria del centrosinistra in tutta Italia è un messaggio chiaro delle persone che stanno scegliendo chi tutela la loro salute e la sicurezza nazionale”.

Così Beatrice Lorenzin, presidente del comitato elettorale per Roberto Gualtieri sindaco, parlando dal suo quartier generale a Roma e commentando i dati delle proiezioni delle amministrative che vedono il centrosinistra avanti in tutte le principali città.