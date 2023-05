Comunali: Maraio (Psi), 'finito feeling governo con italiani, socialisti ci sono con simbolo'

Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Anche in queste amministrative il Psi è presente con tante liste autonome di partito, tante di area socialista e tantissimi uomini e donne candidati per rafforzare l’opposizione a questa destra". Lo dice Enzo Marario, segretario del Psi. "Sfide...

Roma, 12 mag (Adnkronos) – "Anche in queste amministrative il Psi è presente con tante liste autonome di partito, tante di area socialista e tantissimi uomini e donne candidati per rafforzare l’opposizione a questa destra". Lo dice Enzo Marario, segretario del Psi.

"Sfide locali che potrebbero diventare nazionali perché testeremo l’umore di quasi 6 milioni di italiani chiamati al voto -prosegue Maraio-. Capiremo se dopo otto mesi di governo è ancora forte il feeling tra l’esecutivo e gli italiani. Io credo di no: manca una solida cultura istituzionale di governo e sono state fatte scelte per alimentare la propaganda, senza contenuti per affrontare le urgenze".

"I socialisti giocheranno molte partite importanti in tante città italiane, con il nostro simbolo e la nostra bandiera. Il nostro partito è fatto di amministratori competenti e tante energie”, conclude Maraio.