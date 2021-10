Comunali, Maran: Lombardia prossima partita, Lega battibile

Milano, 4 ott. (askanews) – La probabile conferma di Giuseppe Sala a sindaco di Milano “è solo l’inizio” e “siamo convinti che la prossima partita e quella per la Regine Lombardia”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, commentando dalla sede del comitato elettorale la prima proiezione che dà il primo cittadino in carica nettamente in vantaggio sullo sfidante del centrodestra, Luca Bernardo. “Su Milano è la terza volta di fila che vinciamo, stiamo tentando di dare una spallata alla Lombardia, non è mai stata contendibile fino a oggi, pensiamo che per la prima volta si possa battere la Lega in tutta la Lombardia” ha aggiunto.

“Se il centrosinistra si dimostra compatto possiamo vincere in Lombardia e anche alle politiche” ha concluso l’esponente del Pd.