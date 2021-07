Comunali, Meloni: centrodestra competitivo, lottiamo per vincere

Torino, 8 lug. (askanews) – “Mi pare che siamo perfettamente competitivi, mi pare che l’obiettivo sia alla portata, mi pare che Paolo Damilano stia facendo un ottimo lavoro”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Torino e, più in generale, quella dei candidati alle prossime elezioni amministrative della coalizione.

“Credo che la scelta di allargare la coalizione rispetto anche alle singole personalità del partiti, aggiungendo anche profili di competenza, di aderenza con il tessuto, in questo caso, produttivo della città e delle città stia pagando.

Direi che il centrodestra compete per vincere, non per partecipare”:

A Torino vincerete già al primo turno? Le viene chiesto. “Sono troppo scaramantica per rispondere a una domanda di questo tipo. E poi le campagne elettorali non si dichiarano mai vinte in partenza”, ha replicato Meloni.