Comunali: Meloni, Letta non vide candidati magistrati Emiliano, De Magistris, Ingroia**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Letta non si è accorto quando si è candidato Michele Emiliano, il sindaco di Napoli De Magistris, Ingroia?" I magistrati "non si possono candidare solo nel centrodestra? E' il classico utilizzo dei due pesi e due misure della sinistra italiana".

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite su La7 a 'L'Aria che tira'.

"Se è consentito -ha aggiunto la leader di Fdi- è consentito, se non è consentito non è consentito. Se vogliamo aprire un dibattito lo apriamo, ma no che si dice che non si possono candidare nel centrodestra quando la sinistra è una vita che usa i magistrati e li candida. Michele Emiliano si candidò sindaco di Bari quando aveva operato a Brindisi e a Bari, a sindaco e a presiedente della Regione.

Non se ne è accorto Enrico Letta? Credo che ci fosse anche lui".