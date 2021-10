Comunali Milano, Sala: sta maturando evento quasi storico

Milano, 4 ott. (askanews) – Con tutta la prudenza del caso “sta maturando un evento quasi storico, se questi numeri saranno confermati ho preso 40/50mila voti in più rispetto al 2016, non si è astenuto chi crede in un’idea di città”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i primi dati elettorali, non definitivi, che lo danno in netto vantaggio sullo sfidante di centrodestra Luca Bernardo. “Sono felicissimo, non sarei sincero se dicessi che non me l’aspettavo, negli ultimi giorni avevo capito che c’era la possibilità di fare questo grande risultato.

Il mio merito è parziale, con me ci sono meravigliose donne e uomini che hanno partecipato e che rimarranno con me” ha aggiunto.