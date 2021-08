Comunali Napoli, Hugo Maradona si candida nel centrodestra di Maresca

Hugo Maradona, fratello del "Pibe de Oro", ha presentato la sua candidatura. Manca tuttavia l'ufficialità in quanto non è ancora cittadino Italiano.

Le prossime elezioni comunali saranno sotto il segno della famiglia Maradona. Dopo la candidatura del figlio Diego Armando Junior che sosterrà la candidatura di Gaetano Maradona, è stata la volta del fratello del Pibe de Oro Hugo Maradona che dovrebbe candidarsi per la lista “Napoli Capitale” a sostegno del candidato sindaco Catello Maresca.

Mancherebbe tuttavia la certezza al 100%. Hugo Maradona non è ancora cittadino italiano. “Credo che sia solo un problema di tempi della burocrazia”, ha spiegato a tal proposito il candidato sindaco Maresca.

Comunali Napoli Hugo Maradona, “Impegno verso bambini e ragazzi”

Il fratello di Maradona ha spiegato in modo breve e conciso cosa intenderà fare qualora venisse eletto: “Da tempo sono impegnato a sostegno di bambini e ragazzi e vorrei proseguire in questa direzione.

Soprattutto vorrei provare a garantire loro l’accesso allo sport”. A tal proposito Enzo Rivellini, guida dell’associazione politica “Napoli Capitale” ha aggiunto: “Hugo si candida in una competizione con le preferenze e quindi se i napoletani lo vorranno lo voteranno. Il suo desiderio e’ continuare ad aiutare i ragazzi di Napoli dall’interno delle istituzioni. La sua, come tutti gli altri nostri candidati, è una candidatura contro i poteri forti”.

Comunali Napoli Hugo Maradona, “Credo sia un problema di burocrazia”

Prima che venga data la conferma definitiva della candidatura di Hugo Maradona nel consiglio comunale, bisognerà risolvere una criticità non indifferente ossia la mancanza del requsito della cittadinanza italiana. Hugo “è residente in italia da più di 10 anni, ha sposato una napoletana, ha due figli e vive in italia. Credo che sia solo un problema di tempi della burocrazia”, sono le parole del candidato sindaco Catello Maresca riportate da Repubblica che ha quindi aggiunto: “Speriamo che si riesca a superarli in modo da consentirgli di partecipare legittimamente, come tutti gli altri candidati, alle elezioni.

Bisogna poi prendere i voti, non stanno proponendo un posto a qualcuno ma una candidatura al consiglio comunale, che si proietta ad ottenere il consenso della gente. C’è questo problema burocratico, speriamo che si riesca a superare”.

Comunali Napoli Hugo Maradona, sfida in famiglia

Hugo Maradona dovrà affrontare suo nipote Diego Armando junior e figlio del più noto Diego Armando Maradona. Quest’ultimo, scrive “Il Corriere della Sera” dovrebbe sostenere Gaetano Manfredi.