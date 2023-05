Comunali: Pd, 'a ballottaggi alleanze faranno differenza'**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "In alcuni casi è stato possibile costruire alleanze più larghe, in altri casi non è stato possibile. Questo sarà l'elemento che fa la differenza". Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, a Metropolis web tal...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "In alcuni casi è stato possibile costruire alleanze più larghe, in altri casi non è stato possibile. Questo sarà l'elemento che fa la differenza". Così Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd, a Metropolis web talk del gruppo Gedi. Ad esempio, "ad Ancona non è stato possibile trovare un accordo con i Cinque Stelle, confido possa accadere al secondo turno". Poi il dato di Siena, "un dato molto importante perché la città può essere riconquistata con un progetto di qualità".