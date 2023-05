Comunali: Renzi, 'affluenza non alta e scarso interesse mediatico'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Si è votato anche in Italia per le amministrative: affluenza non altissima, scarso interesse mediatico. Vedremo i risultati da stasera". Così Matteo Renzi nella enews. ...