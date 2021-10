Comunali, Salvini: il centrodestra ha più sindaci di prima

Roma, 18 ott. (askanews) – “In 65 comuni andavamo al ballottaggio, il centrodestra aveva 8 sindaci uscenti. Coi dati che abbiamo al momento il centrodestra passa da 8 a 10 sindaci delle città che sono andate al ballottaggio” ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando i dati provvisori delle amministrative.

“In Lombardia in 10 comuni al ballottaggio siamo passati da 8 a 2 per gli altri, a 5 a 5.

In alcune città non è iniziato lo spoglio e non sono in grado di fare commenti approfonditi. Ma abbiamo più sindaci, è chiaro che avremmo preferito vincere a Roma che perdere a Roma”.