Comunali: Scalfarotto, 'serve alternativa riformista, no a Terzo polo come neo-Dc'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "L'esito dei ballottaggi, con le forze di maggioranza così capaci di restare coese e quelle di opposizione così lontane tra loro, non poteva che essere a favore del centrodestra. Con un Pd di Schlein, che fa della distanza dall’esperienza riformista dei governi Renzi e Gentiloni la propria ragione di esistere, le cose non potevano andare diversamente. E tuttavia bisognerà chiedersi anche al nostro interno come costituire una credibile proposta di governo alternativa alla destra senza limitarci a dire quello che debba o non debba fare il Pd". Lo ha detto il senatore di Azione-Italia Viva, Ivan Scalfarotto nel suo podcast quotidiano 'la Versione di Ivan'.

"Che il Terzo Polo diventi una sorta di polo neo-democristiano, un soggetto neo-centrista blandamente conservatore -ha avvertito- non mi convince. Abbiamo bisogno al contrario di un’area politica che rappresenti più fortemente un'innovazione radicale ma pragmatica, non ideologica ma fortemente proiettata verso il futuro: dobbiamo essere un partito di questo secolo, non del secolo scorso. Soltanto così possiamo promuovere la crescita del Paese e dunque contribuire a una proposta alternativa alle destre: un’alternativa che è però pensabile soltanto se questa proposta sarà costruita intorno a istanze riformiste e abbandonando ogni tentazione populista", ha concluso Scalfarotto.