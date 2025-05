Comunali, Schlein: bella vittoria (premessa per Regionali in autunno)

Comunali, Schlein: bella vittoria (premessa per Regionali in autunno)

Bologna, 27 mag. (askanews) – “È una bella giornata per i progressisti e le progressiste, una bella tripletta al primo turno”, che costituisce anche “la migliore premessa” in vista delle Regionali in autunno, sempre cercando la “massima unità” tra le forze progressiste. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando all’assemblea di Confindustria a Bologna.

“Adesso c’è subito da mettersi al lavoro per rispondere ai bisogni delle persone, però è veramente una bella giornata, una bella affermazione. Il Pd che si dimostra in crescita: è cresciuto di otto punti, è arrivato e si è confermato in molte città primo partito. Quindi continuiamo il nostro lavoro per costruire l’alternativa. Voglio ringraziare tutte le forze dentro le coalizioni che hanno contribuito a queste belle affermazioni”, ha aggiunto Schlein sottolineando che “le vittorie di ieri sono la migliore premessa per il lavoro che stiamo già facendo in vista delle importanti sfide regionali dell’autunno. Uniti si vince è il grande messaggio di ieri, intorno a programmi di cose concrete che vogliamo fare insieme. Il metodo è quello di favorire la massima unità possibile delle forze alternative alle destre”.