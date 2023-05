Comunali: Schlein domani a Massa, venerdì ad Ancona**

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà domani a Massa alle 18 a piazza degli Aranci per sostenere Romolo Enzo Ricci, in corsa per i ballottaggi. Alle 19:30 a Pietrasanta (Lu) a Piazza Duomo a sostegno di Lorenzo Borzonasca e venerdì 26 maggio alle 18:00 ad...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà domani a Massa alle 18 a piazza degli Aranci per sostenere Romolo Enzo Ricci, in corsa per i ballottaggi. Alle 19:30 a Pietrasanta (Lu) a Piazza Duomo a sostegno di Lorenzo Borzonasca e venerdì 26 maggio alle 18:00 ad Ancona in Piazza Roma a sostegno della candidata sindaca Ida Simonella.