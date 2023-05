Home > Askanews > Comunali, Schlein: il Pd in ottima salute, primi nei capoluoghi Comunali, Schlein: il Pd in ottima salute, primi nei capoluoghi

Roma, 16 mag. (askanews) – “Abbiamo vinto a Brescia e a Teramo, in bocca al lupo ai nuovi sindaci: a Gianguido D’Alberto a Teramo e aLaura Castelletti prima donna sindaca a Brescia. Il Pd è in ottima salute, pronti a prendere la rincorsa verso i ballottaggi. Primo partito in tutti i comuni capoluogo. A Brescia abbiamo vinto con un’alleanza con i moderati, a Teramo con un’alleanza con M5s”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa. “Ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane” ha aggiunto Schlein.

Roma, 16 mag. (askanews) - "Abbiamo vinto a Brescia e a Teramo, in bocca al lupo ai nuovi sindaci: a Gianguido D'Alberto a Teramo e aLaura Castelletti prima donna sindaca a Brescia. Il Pd è in ottima salute, pronti a prendere la rincorsa verso i ballottaggi. Primo partito in tutti i comuni capolu...