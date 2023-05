Comunali: Tajani, 'Berlusconi pieno di idee ci ha dato i compiti a casa, FI molto soddisfatta'

Roma, 17 nov (Adnkronos) – Berlusconi "era in forma, attivo, pronto a lavorare, pieno di idee, scrive, progetta, insomma un leone. Ci siamo salutati con un lungo abbraccio. La sua energia e forza di volontà sono contagiose"; "gli ho portato i dati, lui già era informatissimo, ma mi ha chiesto altri documenti, abbiamo fatto insieme una disamina. E ci ha dato i compiti a casa". Lo dice Antonio Tajani al 'Giornale'.

"Forza Italia è molto soddisfatta del risultato elettorale. Il centrodestra ha vinto al primo turno in importanti grandi comuni ma anche in tanti piccoli e medi. Ora bisogna dare il massimo", prosegue il ministro degli Esteri che poi aggiunge: "Il presidente ha molto insistito sull’impegno per i ballottaggi, ha detto che è importante che tutti i nostri vadano a votare e abbiamo concordato un’azione per spingere gli elettori ad impegnarsi al secondo turno, per impedire che si regali la vittoria a sinistra in città che possiamo conquistare, come Ancona e Brindisi, due realtà di peso finora governate dalla sinistra".

"In Campania, in 9 grandi città, Fi è il primo partito della regione. Infatti, ha ottenuto la percentuale media più alta nei comuni con più di 15 mila abitanti, pari a circa il 12 per cento e ha raggiunto picchi a San Felice a Cancello (28,4 per cento) e a Ottaviano (18,3 per cento)", sottolinea tra l'altro Tajani.