Comune imbrattato di “Z”: il simbolo pro Putin nella guerra in Ucraina

Comune imbrattato di "Z". A Cesate, nel Milanese, atti di vandalismo pro Putin con il simbolo a lui correlato durante la guerra in Ucraina.

Comune imbrattato di “Z”. A Cesate, nel Milanese, alcuni vandali hanno riempito i muri della città con i simboli associati al sostegno di Putin durante la guerra con all’Ucraina.

Comune di Cesate imbrattato di “Z”

Il simbolo “Z” ricorda quello dipinto sui mezzi russi che lo scorso 24 febbraio hanno invaso l’Ucraina.

Le immagini della lettera sono diventate virali e da allora associate ai pro Putin.

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 marzo 2022, alcuni vandali hanno imbrattato la stazione ferroviaria e lo spazio davanti al Comune di Cesate con delle “Z”. Il sindaco, Romberto Vumbaca, denuncia il grave fatto: “È un atto che più che vandalico definirei vigliacco e indegno”, ha dichiarato.

Il sindaco di Cesate: “La Z rappresenta la condivisione dell’invasione russa”

“Degli individui si sono divertiti a imbrattare alcuni luoghi del nostro territorio con della vernice disegnando una Z. La Z rappresenta la condivisone dell’invasione di Vladimir Putin al popolo ucraino”, ha detto il sindaco di Cesate, “Uno di questi luoghi è l’ingresso del palazzo comunale, luogo di esercizio della democrazia”.

Cesate, il Comune imbrattato di “Z” pro Putin

Il primo cittadino ha definito la guerra come “il punto più basso del disprezzo della dignità umana”.

Non si sa ancora chi siano gli autori dell’imbrattamento nel Comune di Cesate ma potrebbero essere individuati dalle telecamere di sorveglianza installate in paese. “Sono gesti che offendono non solo la sofferenza del popolo ucraino ma anche la generosità di tutti i nostri concittadini che in questi giorni hanno manifestato la loro vicinanza anche in modo materiale a chi in questo momento ha bisogno e necessità“, ha concluso Vumbacca.