Comuni: Anci Lombardia, 'chiediamo risposte entro tre mesi'

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – "In materia di responsabilita’ dei sindaci siamo ormai in una situazione non più sostenibile. Oggi siamo a Roma per ribadire l’urgenza di un intervento normativo che ridefinisca un sistema ragionevole ed equilibrato, relativamente alle imputazioni di responsabilita’ in capo agli amministratori, che consenta di ritrovare un minimo di serenita’ nell’esercizio del ruolo di servizio delle proprie comunità".

Lo dice il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, in occasione del corteo dei Sindaci a Roma per chiedere maggiore dignità per i sindaci. "Il documento approvato oggi all’unanimità contiene richieste precise a Governo e Parlamento. Chiediamo risposte e le chiediamo entro i prossimi tre mesi. Siamo pronti a batterci con tutta la determinazione possibile. Lo dobbiamo alle nostre comunita’ e all’Italia prima che a noi stessi", aggiunge.