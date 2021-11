Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Il Partito democratico è favorevole al terzo mandato per i sindaci dei comuni con oltre 20 mila abitanti e alla candidabilità dei sindaci in Parlamento. Sono proposte Anci che il Pd condivide e sosterremo nei provvedimenti in discussione in Parlamento”.

Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, a Palagiano (Taranto) nel corso di un dibattito sul Pnrr.