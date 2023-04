Comuni: De Cristofaro (Avs), 'giù le mani dai ballottaggi'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Giù le mani dai ballottaggi. Il ministro Calderoli, la destra non pensino di cambiare la legge elettorale dei Sindaci togliendo il doppio turno. Noi siamo assolutamente contrari. Attualmente la legge sui Sindaci è una delle migliori leggi elettorali de...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Giù le mani dai ballottaggi. Il ministro Calderoli, la destra non pensino di cambiare la legge elettorale dei Sindaci togliendo il doppio turno. Noi siamo assolutamente contrari. Attualmente la legge sui Sindaci è una delle migliori leggi elettorali del nostro Paese, ha permesso stabilità e un governo forte delle città senza trasformare il Sindaco in un monarca assoluto. Il ministro Calderoli già padre del ‘porcellum’ si prepara per questa ennesima porcata". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato.