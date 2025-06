Comuni, Realacci (Symbola): sono le radici del futuro

Mantova, 12 giu. (askanews) – “Nel nostro Paese le città e le comunità hanno svolto un ruolo molto importante, molto più importante che in altri Paesi. Non a caso di parlava del Paese delle 100 città, in realtà erano molto più di 100. E tanta parte della nostra identità, delle nostre identità, sono legate ai territori, ai comuni grandi e piccoli.

Poi alcuni comuni sono oggi piccoli ma in parte della loro storia sono stati capitali di territori. Siamo qui a Mantova, Mantova non è un piccolo comune, però sicuramente stato un’entità anche statale. Questo non è soltanto passato, ma anche una radice del futuro, se uno trova i giusti fili da tirare. C’è una bellissima frase di Malher che dice ‘tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco’. Il fuoco della bellezza delle comunità che tengono va investito in un futuro in cui non solo si combattono i pericoli, le guerre, la crisi climatica, ma si costruisce un’economia più a misura d’uomo. E questa economia in Italia parla non solo di innovazione ma anche di qualità e bellezza e queste hanno molto a che vedere con le radici delle comunità”. Lo ha detto Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, intervistato da askanews al termine della giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola a Mantova.