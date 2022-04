Comuni: Zanella (Lega), 'Sala cintura nera di scaricabarile'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Il livello di faccia tosta del sindaco Sala ci stupisce ogni giorno di più. Il Governo ha sostenuto Milano con una valanga di soldi che il sindaco evidentemente non ha saputo gestire, quasi un miliardo di euro negli ultimi due anni per consentire all’amministrazione di restare a galla.

Presentato come grande manager non riesce a far quadrare i conti". Lo dice Federica Zanella, deputata della Lega eletta a Milano.

"A metà aprile -ricorda- si presenta a mala pena con un bilancio previsionale non ancora approvato che costringe il Comune a lavorare in dodicesimi. Il sindaco che si lamenta per un buco da 200 milioni è lo stesso che amministra con l’addizionale Irpef già al massimo. Da un lato minaccia tagli a servizi necessari, dall'altro butta via risorse come il milione di euro per il brick dell'acqua del sindaco e altri progetti fallimentari per l’inclusione di rom e immigrati (altri 3 milioni) o piste ciclabili senza senso.

Da anni il Comune di Milano stanzia milioni di euro per combattere le discriminazioni, ma i suoi progetti raccolgono solo fallimenti. Mentre multe e autovelox tartassano i milanesi, il consiglio comunale per mesi si è occupato solo di Piano clima e legalizzazione della cannabis. Dulcis in fundo, Sala non si accorge –o fa finta di non vedere– che il sito del Comune di Milano ha dei buchi clamorosi sulla parte dell’amministrazione trasparente obbligatoria per legge.

Le dichiarazioni di Sala lo lanciano di diritto tra i protagonisti delle prossime Olimpiadi come cintura nera di scaricabarile”.