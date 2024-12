Comunicazione creativa, libro Maimone presentato al Senato

Roma, 20 dic. (askanews) – Si è tenuta nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, su iniziativa della Senatrice Dolores Bevilacqua, la presentazione del libro di Biagio Maimone intitolato “La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio-Umanitario”, edito dalla Casa Editrice Tracceperlameta.

Ha introdotto la Senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento Cinque Stelle, Componente della Commissione Vigilanza della Rai, sono seguiti gli interventi di Biagio Maimone, giornalista e autore del libro, nonché corrispondente di “America Oggi Tv” e Direttore della Comunicazione dell’associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, il cui Precedente è Monsignor Yoannis Lazhi Gaid, già Segretario personale di Sua Santità Papa Francesco, di Gianni Todini, giornalista e Direttore dell’ Agenzia Askanews, di Maria Maimone, filosofa della comunicazione e fondatrice del “Progetto di Vita per il Sud” e del pianista e compositore Joseph Lu.

La Conferenza, oltre ad essere stata indetta per la presentazione del libro “La Comunicazione Creativa per lo Sviluppo Socio-Umanitario”, che è stata trasmessa in diretta sulla webtv del Senato (webtv.senato.it ), ha trattato le seguenti tematiche: la comunicazione e la sua centralità nel contesto sociale ed umanitario, la cultura del dialogo e la cultura della pace.

La Conferenza ha dedicato, inoltre, uno spazio di riflessione relativamente all’importanza del messaggio musicale, rivolto alla trattazione di problematiche di natura umana e sociale, che la musica, per sua intrinseca natura, riesce a veicolare in ambiti molto diversi e molto lontani, sicché esso diviene messaggio universale e, nel contempo, messaggio foriero di solidarietà senza confini.

Di ciò è stata testimonianza il video del brano musicale “Power of love” del pianista Joseph Lu , che tratta il tema dell’autismo.

Nel corso della Conferenza è stato sottolineato che il messaggio del libro di Biagio Maimone è universale, finalizzato all’affermazione di una nuova cultura della comunicazione, tale in quanto tesa a rivedere l’uso del linguaggio e, più precisamente, della parola, alla luce delle nuove sfide dell’epoca contemporanea, permeata da nuove esigenze e, tra queste, l’esigenza di riconsegnare alla persona la sua centralità nel contesto della vita umana, cha appare essere percorsa da continue frammentazioni.

Il messaggio veicolato dal libro nasce dalla constatazione dell’affermarsi di una subcultura della comunicazione, che bisogna contrastare in quanto determina un crescente impoverimento morale, sociale e culturale.

È stata affrontato dai relatori il tema della comunicazione che trasmette l’importanza della solidarietà, presupposto ineludibile da cui prendere le mosse per dirigersi verso lo sviluppo socio-umanitario.

“Oggi abbiamo avuto il piacere di presentare il libro di Biagio Maimone, che, per me, ha un valore simbolico molto forte perché le parole hanno una valenza inimmaginabile. Le parole sono come pietre che possono essere utilizzate per bilanciare la comunicazione o per essere scagliate contro l’altro” ha dichiarato , al termine della Conferenza, la Senatrice Dolores Bevilacqua, la quale ha sottolineato altresì: “L’obiettivo del libro di Biagio Maimone è quello di capire il valore della parola, il valore della comunicazione ed accompagnare un percorso evolutivo della nostra società che dia il giusto riconoscimento e la giusta rilevanza all’utilizzo delle parole. È stato un momento molto importante perché abbiamo anche trasmesso il video di un altro strumento di forte valenza comunicativa, che è la musica.

Parola e musica sono due facce della stessa medaglia, in quanto, attraverso esse, valori e pensieri possono essere trasmessi in maniera universale, facendone però un uso positivo e costruttivo”.