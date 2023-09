Comunicazione, Icch presenta ricerca su corporate activism

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Si terrà giovedì prossimo alle 18.30 presso la sede di Mediobanca in via Filodrammatici 3, a Milano, l’evento di presentazione della ricerca 'Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di busi...

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Si terrà giovedì prossimo alle 18.30 presso la sede di Mediobanca in via Filodrammatici 3, a Milano, l’evento di presentazione della ricerca 'Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?' prodotta dall’International Corporate Communication Hub (www.icch.it) in collaborazione con l’Università Iulm. Il corporate activism è diventato un tema di grande rilevanza nel panorama aziendale contemporaneo, con un numero sempre maggiore di aziende che assumono un ruolo attivo nella promozione del cambiamento sociale, politico e ambientale. Fenomeno sviluppatosi in risposta alle crescenti aspettative del pubblico nei confronti delle imprese e alla consapevolezza dell'impatto che possono avere sulla società e che rappresenta una forma di impegno sociale e politico assunto dalle aziende al di là delle tradizionali responsabilità aziendali.

Le aziende che si impegnano in questo tipo di attivismo assumono la responsabilità di influenzare il dibattito pubblico e di adottare posizioni su questioni di rilevanza sociale. La pratica del Corporate Activism ha dimostrato di poter portare numerosi vantaggi per le aziende: una posizione attiva su questioni socialmente rilevanti può migliorare la reputazione aziendale, contribuire all'attrazione e alla fidelizzazione dei talenti e creare un legame più profondo con i consumatori. Le aziende che abbracciano il Corporate Activism spesso godono di una maggiore fiducia da parte del pubblico e possono beneficiare di un'immagine di marca positiva, che può tradursi in un aumento della fedeltà dei consumatori e delle vendite.

Ad aprire l’evento Gianni Canova, rettore, Università Iulm; Pierangelo Fabiano, segretario generale Icch; Stefania Romenti, coordinatrice comitato accademico Icch e professoressa di comunicazione strategica e sostenibilità Università Iulm. Interverranno: Cristina Camilli, direttore relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità Coca-Cola Italia e Albania; Daniela Fatarella, direttrice generale Save the Children; Ludovico Fois, consigliere per le relazioni esterne e istituzionali e responsabile comunicazione Aci; Erika Mandraffino, direttore comunicazione esterna Eni; Rossella Miccio, presidente Emergency; Simona Panseri, director corporate communication and public affairs, Southern Europe Google; Stefano Tassone, head of group communications Mediobanca. E’ possibile seguire l’evento in diretta al link: https://go.iulm.it/corporateactivism