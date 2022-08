Con 16.000 musicisti a Bogotà il più grande concerto al mondo

Bogotà, 29 ago. (askanews) – Migliaia di musicisti provenienti da diverse orchestre, filarmoniche e scuole di Bogotà si sono riuniti al parco di Simon Bolivar per eseguire il più grande concerto al mondo. Per l’evento, al quale hanno partecipato circa 16.000 persone, sono state eseguite sei opere in simultanea per celebrare il rapporto finale della Commissione di verità sul conflitto colombiano.