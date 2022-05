Con chi viaggi: Lillo, Mastronardi, Rovazzi, De Rossi on the road

Roma, 18 mag. (askanews) – Lillo, Fabio Rovazzi, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi protagonisti di una clip in anteprima di “Con chi viaggi”, film evento al cinema solo il 23, 24 e 25 maggio.

Una commedia on the road dalle tinte noir diretta dal duo YouNuts! composto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, in cui quattro sconosciuti si incontrano grazie a una app per condividere un viaggio in auto da Roma a Gubbio: tra una chiacchierata e l’altra, segreti e fraintendimenti, risate e colpi di scena, il viaggio si trasformerà in una vera avventura per i quattro protagonisti.

Il film è distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon.