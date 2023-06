Con "Coma" Bonello entra negli incubi degli adolescenti

Roma (askanews) – Arriva il 3, 4 e 5 luglio nei cinema “Coma”, il film del regista francese Bertrand Bonello, presentato all’ultimo festival di Berlino. Un film che usa vari linguaggi per entrare nei sogni e negli incubi di una adolescente, isolata nella sua stanza, con contatti solo virtuali, guidata da una misteriosa e ambigua youtuber, Patricia Coma.

“E’ vero che l’adolescenza può portare a dei pensieri morbosi, legati anche al romanticismo. La pandemia ha talmente tagliato tutti fuori dal mondo che alcuni pensieri bui probabilmente si sono acuiti. Abbiamo vissuto un periodo che non era né la vita né la morte, né giorno né notte”, ha detto il regista.

Bonello mostra, attraverso mille invenzioni narrative, come durante l’adolescenza si è in una sorta di limbo, in cui fioriscono tanti pensieri legati alla violenza, alla morte, e tutto sembra estremo. “A questi giovani da quando sono nati dicono che non ci sarà lavoro, che c’è una catastrofe ambientale, che c’è il terrorismo, etc. Ho come l’impressione che stiamo tutti sopravvivendo e non vivendo. Io con il film volevo in qualche modo essere ottimista, perché penso che questa generazione farà qualcosa in cui noi abbiamo fallito”, ha concluso Bonello.