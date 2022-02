Con i farmaci antistaminici si eliminerebbero quasi totalmente gli effetti del Long Covid

I presunti effetti benefici dei farmaci antistaminici sui pazienti affetti da Long Covid.

I farmaci antistaminici avrebbero risolto quasi totalmente gli effetti patologici di due pazienti sofferenti di Long Covid. Una speranza, questa, per milioni di persone. Forse non tutti sanno che i sintomi del Covid-19 sugli individui, in parecchi casi, non si esauriscono con la negativizzazione dei pazienti.

Spesso possono durare anche mesi, se non anni. Questo è il Long Covid, conosciuto anche come post-COVID-19 o PASC. I sintomi che comprovano la presenza di Long Covid in un soggetto sono vari: problemi respiratori, affaticamento, nebbia mentale, dolore al torace, eruzioni cutanee e, a volte, anche dolori articolari e muscolari.

Il Long Covid può pregiudicare la qualità di vita

Il Long Covid non è da sottovalutare, in quanto i suoi sintomi possono inficiare la qualità della vita.

Come informa FanPage, molti che ne soffrono non possono tornare al lavoro. Una condizione che va ovviamente a pregiudicare anche la serenità psicologica di una persona.

Esiste una cura per il Long Covid?

Al momento non esistono cure realmente efficaci per il Long Covid. Un lumicino di speranza ce la danno, tuttavia, i farmaci antistaminici. A renderlo noto il case report dell’Università della California di Irvine relativo a due donne sofferenti di post-COVID-19.

Entrambe hanno riscontrato significativi miglioramenti grazie a farmaci quali difenidramina e idrossizina pamoato. Ovviamente, due casi non bastano e saranno necessari ulteriori approfondimenti e studi clinici per comprovare la reale efficacia di tali medicinali sui pazienti con Long Covid.