Con l'auto tampona il rimorchio di un trattore: è grave ma non sarebbe in pericolo di vita la vittima di un sinistro avvenuto fra Andria e Canosa

Un 32enne di Minervino Murge viene soccorso in codice rosso dopo il terribile schianto. Da quanto si apprende dai media l’automobilista ha tamponato violentemente il rimorchio di un trattore ed è finito fuori strada. Il sinistro si è verificato sulla ex strada statale 231, nel tratto tra Andria e Canosa.

Purtroppo il conducente dell’auto è uscito davvero malconcio dall’urto: la sua Fiat Bravo era ridotta in pessime condizioni e il 32enne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria.

L’uomo è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai Vigili del fuoco di Barletta.

Con gli operatori del 115 sul posto sono accorsi anche i poliziotti della Questura, i Carabinieri della compagnia di Andria ed i sanitari del 118. Il ferito ha riportato diverse fratture. I media parlano di un “guasto al trattore, tale da provocarne il rallentamento e il conseguente tamponamento”.

Quella che è stata teatro del violento incidente, spiega la Gazzetta, è una strada molto pericolosa perché “costantemente percorsa da mezzi pesanti e trattori”.