Con la moto si schianta contro un’auto, 20enne morto a Padova  

Terribile volo per un centauro vicino ad un centro commerciale, con la sua moto si schianta contro un’auto e muore praticamente sul colpo

Tragico incidente stradale in provincia di Padova, dove un centauro 20enne si schianta con la moto contro un’auto: i media dicono che è morto sul colpo. Il giovane Alberto Moretti ha perso la vita in un violento urto in territorio di Galliera Veneta nella mattinata di oggi, 18 giugno.

Il drammatico sinistro è avvenuto in viale Europa, per la precisione nei pressi del centro commerciale Smart moda.

Con la moto si schianta contro un’auto

La vittima, il giovane Alberto, era un ragazzo del posto. Pare che la due ruote alla cui guida era il 20enne stesse procedendo lungo viale Europa quando, giusto all’altezza del centro commerciale Smart, la sua moto si è scontrata con un’auto che in quel momento stava svoltando per entrare nel parcheggio.

La ricostruzione della dinamica di quel tremendo incidente sarebbe questa. Purtroppo ed a causa di quell’impatto violentissimo Alberto è stato scaraventato ad alcuni metri di distanza e l’urto non gli ha lasciato scampo alcuno.

Soccorsi celeri ma purtroppo inutili

I media locali spiegano che quando sul posto sono giunti a razzo i soccorritori del 118 il giovane centauro era deceduto. I sanitari hanno comunque avviato una manovra di rianimazione sul posto ma invano.

Intanto le forze dell’ordine intervenute, fra cui anche la polizia stradale, stanno indagando per individuare cause del sinistro, dinamiche esatte ed accertare eventuali responsabilità terze. La posizione del conducente dell’auto è al vaglio delle autorità.